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تطورات جديدة في مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مستجدات تتعلق بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس.

وينتهي عقد ديبالا مع فريق السيدة العجوز بنهاية الموسم المقبل، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين لبحث إمكانية توقيع عقدٍ جديد مع الفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن خورخي أنطوان، وكيل عمال اللاعب، سيصل إلى تورينو في نهاية الشهر الجاري، لمناقشة تمديد عقد موكله.

ويتقاضى ديبالا مع اليوفي راتبًا تبلغ قيمته 7.5 مليون يورو في الموسم، ومن المؤكد أن يعرض يوفنتوس راتبًا أعلى من أجل إقناع اللاعب بالبقاء داخل صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ديبالا كان قد رفض عرضًا قيمته 10 ملايين يورو سنويًا العام الماضي، لكنه على استعداد الآن لقبول عرض مماثل هذه المرة.

وأكدت الصحيفة أن البيانكونيري سيقدم عرض مشابهًا للعرض الذي قدمه من قبل، حينما يصل وكيل اللاعب إلى تورينو، للاجتماع بمسؤولي النادي.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس قادمًا من باليرمو في صيف 2015، بقيمة عقد بلغت 40 مليون يورو.

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