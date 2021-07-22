ألابا: لم أنضم لريال مدريد لتعويض راموس

قال المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد لريال مدريد إنه لم ينضم للنادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس.





ووصل ألابا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاماً في سانتياغو برنابيو.





وانتقل راموس (35 عاماً) إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.





وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافة راموس.





وأبلغ لاعب النمسا مؤتمراً صحافياً: "نعرف جميعاً أن راموس قضى وقتاً طويلاً هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائداً للفريق".





وأضاف: "لكن في الواقع تحدثت مع النادي بالأمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حالياً بالتشكيلة، ولم أرغب في سؤال لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".





وتابع: "أتشرف بارتداء القميص رقم أربعة وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لاستبدال أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".





ووقع ألابا (29 عاماً) على عقد لمدة خمس سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن حيث فاز بالدوري الألماني عشر مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ست مرات.