Advertisements

ألابا: لم أنضم لريال مدريد لتعويض راموس

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد لريال مدريد إنه لم ينضم للنادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس.


ووصل ألابا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاماً في سانتياغو برنابيو.


وانتقل راموس (35 عاماً) إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.


وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافة راموس.


وأبلغ لاعب النمسا مؤتمراً صحافياً: "نعرف جميعاً أن راموس قضى وقتاً طويلاً هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائداً للفريق".


وأضاف: "لكن في الواقع تحدثت مع النادي بالأمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حالياً بالتشكيلة، ولم أرغب في سؤال لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".


وتابع: "أتشرف بارتداء القميص رقم أربعة وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لاستبدال أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".


ووقع ألابا (29 عاماً) على عقد لمدة خمس سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن حيث فاز بالدوري الألماني عشر مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ست مرات.

أخبار تهمك

أنشيلوتي يعلق على قدوم ألابا لريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ ساعتين

التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا أمام مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان