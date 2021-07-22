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موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفكر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تغيير مركز الظهير الأيسر التونسي علي معلول في مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لديه تفكير في توظيف على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر فى مركز الجناح الأيسر.

وتابع المصدر أن الجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اقترح توظيف على معلول فى مركز الجناح، ودخول أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر.

ويفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خدمات بعض اللاعبين فى مباراة البنك الأهلي، لاسيما طاهر محمد طاهر لتواجده مع منتخب مصر الأولمبي وحسين الشحات بعد تأكد غيابه لمدة 10 أيام.

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