اختيار ليزلي جريس لشخصية Batgirl











وستقدم ورنر بروز الشخصية في افلامها المستقبلية، وهي شخصية باربرا جوردون ابنة المفتش جيمس جوردون.



وحسب صحيفة ديلي ميل، كان هناك حيرة لاختيار الشخصية المناسبة لتجسيد قصة البطلة من عالم قصص dc.