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اختيار ليزلي جريس لشخصية Batgirl

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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وقع اختيار شركة الانتاج السينمائي ورنور بروز على الممثلة الشابة ليزلي جريس لتجسيد شخصية batgirl.


وحسب صحيفة ديلي ميل، كان هناك حيرة لاختيار الشخصية المناسبة لتجسيد قصة البطلة من عالم قصص dc.



وستقدم ورنر بروز الشخصية في افلامها المستقبلية، وهي شخصية باربرا جوردون ابنة المفتش جيمس جوردون.

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