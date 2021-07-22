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عاجل.. تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
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أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأوليمبي التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الباسط هندي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، علي الحسن، سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان

ويتواجد على دكة البدلاء كل من :

 أمين بخاري، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مختار علي، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، خالد الغنام.

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