Advertisements
عاجل.. تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو
الخميس 22/يوليو/2021 - 09:20 ص
Advertisements
أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأوليمبي التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الربيعي
خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الباسط هندي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد
خط الوسط: سلمان الفرج، علي الحسن، سامي النجعي
خط الهجوم: سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان
ويتواجد على دكة البدلاء كل من :
أمين بخاري، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مختار علي، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، خالد الغنام.
Advertisements