أنشيلوتي يعلق على قدوم ألابا لريال مدريد

علّق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على انتقال الدولي النمساوي ديفيد ألابا، لصفوف النادي الملكي.





ووقع ألابا أمس الأربعاء، على عقود انتقاله رسميًا للنادي الملكي، لمدة خمس سنوات، حتى 30 يونيو 2026.





وكتب أنشيلوتي عبر حسابه الرسمي بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم شمل كبير وعظيم، مرحبًا بك في بيتك الجديد".





وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع نادي من بايرن ميونخ.





ومن المقرر أن يرتدى ألابا القميص رقم 4، بعد رحيل المدافع سيرجيو راموس، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.



