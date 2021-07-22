كورونا يسيطر على بريطانيا مع تنامي المخاوف من نقص الغذاء





تكافح متاجر السوبر ماركت وتجار الجملة وناقلو النقل في بريطانيا، اليوم الخميس، لضمان استقرار إمدادات الغذاء والوقود بعد أن طلب تطبيق صحي رسمي من مئات الآلاف من العمال عزل انفسهم بعد الاتصال بشخص مصاب بكوفيد -19.



اظهرت الصحف البريطانية علي صفحاتها الأولى صور للرفوف الخالية في السوبر ماركت. وقال مراسلو رويترز إن المواد الغذائية متوفرة على نطاق واسع في متاجر لندن رغم وجود بعض النقص في المياه المعبأة والمشروبات الغازية وبعض السلطات ومنتجات اللحوم.



وقال وزير الأعمال كواسي كوارتينج لشبكة سكاي ردا على سؤال حول تقارير عن أرفف سوبر ماركت فارغة في بعض المناطق: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع.. نحن نراقب الوضع". واضاف إنه لا يدرك توصيف سكاي لرفوف السوبر ماركت "العارية". وقد تم تشويه رهان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه يمكنه إعادة فتح اقتصاد إنجلترا لأن العديد من الأشخاص قد تم تطعيمهم بسبب "الوباء" الذي أجبر الأشخاص المخالطين لحالات كورونا بالعزل لمدة 10 أيام.



أدى الانخفاض الحاد في عدد الموظفين الذي نتج عن ذلك إلى زرع الفوضى في قطاعات متنوعة مثل الإمدادات الغذائية والنقل والسوبر ماركت والضيافة والتصنيع ووسائل الإعلام. لتجنب الفوضى، قام الكثيرون ببساطة بحذف التطبيق من هواتفهم. ويقول وزراء بريطانيون إن التطبيق يلعب دورًا مهمًا في مكافحة انتشار الفيروس ويسمح لبعض العاملين في أدوار حاسمة بمواصلة العمل مع زيادة الإصابات بالفيروس مرة أخرى، مع تسجيل أكثر من 44 ألفًا يوم الأربعاء.



وقالت العديد من الشركات إن الوضع أصبح خطيرًا. فقد قالت هيئة صناعة اللحوم، الأربعاء، إن سلاسل الإمداد الغذائي في بريطانيا "على وشك الانهيار" لأن الغياب المرتبط بكوفيد -19 أدى إلى تفاقم النقص الحاد في العمالة. وقالت مجموعة سوبر ماركت أيسلندا إنها أغلقت عددًا من المتاجر بسبب نقص الموظفين.



كما قال المدير العام ريتشارد ووكر لـ ITV: "لدينا مشكلة هيكلية مع سائقي الشاحنات الثقيلة لأسباب مختلفة، ولكن بالطبع الوباء زاد الأمر سوءًا.. بدأنا نرى بعض مشكلات التوفر." وقال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في مجموعة لوبي الصناعة، اتحاد التجزئة البريطاني، إن الحكومة بحاجة إلى التصرف بسرعة. واضاف "ينبغي السماح لعمال التجزئة والموردين، الذين لعبوا دورًا حيويًا خلال هذا الوباء، بالعمل شريطة أن يتم تطعيمهم مرتين أو أن يُظهر اختبار COVID سلبيًا، لضمان عدم حدوث أي اضطراب في قدرة الجمهور على الحصول على الطعام والسلع الأخرى".

