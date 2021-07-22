Advertisements

كورونا يسيطر على بريطانيا مع تنامي المخاوف من نقص الغذاء

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements


تكافح متاجر السوبر ماركت وتجار الجملة وناقلو النقل في بريطانيا، اليوم الخميس، لضمان استقرار إمدادات الغذاء والوقود بعد أن طلب تطبيق صحي رسمي من مئات الآلاف من العمال عزل انفسهم بعد الاتصال بشخص مصاب بكوفيد -19.

اظهرت الصحف البريطانية علي صفحاتها الأولى صور للرفوف الخالية في السوبر ماركت. وقال مراسلو رويترز إن المواد الغذائية متوفرة على نطاق واسع في متاجر لندن رغم وجود بعض النقص في المياه المعبأة والمشروبات الغازية وبعض السلطات ومنتجات اللحوم.

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتينج لشبكة سكاي ردا على سؤال حول تقارير عن أرفف سوبر ماركت فارغة في بعض المناطق: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع.. نحن نراقب الوضع". واضاف إنه لا يدرك توصيف سكاي لرفوف السوبر ماركت "العارية". وقد تم تشويه رهان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه يمكنه إعادة فتح اقتصاد إنجلترا لأن العديد من الأشخاص قد تم تطعيمهم بسبب "الوباء" الذي أجبر الأشخاص المخالطين لحالات كورونا بالعزل لمدة 10 أيام.

أدى الانخفاض الحاد في عدد الموظفين الذي نتج عن ذلك إلى زرع الفوضى في قطاعات متنوعة مثل الإمدادات الغذائية والنقل والسوبر ماركت والضيافة والتصنيع ووسائل الإعلام. لتجنب الفوضى، قام الكثيرون ببساطة بحذف التطبيق من هواتفهم. ويقول وزراء بريطانيون إن التطبيق يلعب دورًا مهمًا في مكافحة انتشار الفيروس ويسمح لبعض العاملين في أدوار حاسمة بمواصلة العمل مع زيادة الإصابات بالفيروس مرة أخرى، مع تسجيل أكثر من 44 ألفًا يوم الأربعاء.

وقالت العديد من الشركات إن الوضع أصبح خطيرًا. فقد قالت هيئة صناعة اللحوم، الأربعاء، إن سلاسل الإمداد الغذائي في بريطانيا "على وشك الانهيار" لأن الغياب المرتبط بكوفيد -19 أدى إلى تفاقم النقص الحاد في العمالة. وقالت مجموعة سوبر ماركت أيسلندا إنها أغلقت عددًا من المتاجر بسبب نقص الموظفين.

كما قال المدير العام ريتشارد ووكر لـ ITV: "لدينا مشكلة هيكلية مع سائقي الشاحنات الثقيلة لأسباب مختلفة، ولكن بالطبع الوباء زاد الأمر سوءًا.. بدأنا نرى بعض مشكلات التوفر." وقال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في مجموعة لوبي الصناعة، اتحاد التجزئة البريطاني، إن الحكومة بحاجة إلى التصرف بسرعة. واضاف "ينبغي السماح لعمال التجزئة والموردين، الذين لعبوا دورًا حيويًا خلال هذا الوباء، بالعمل شريطة أن يتم تطعيمهم مرتين أو أن يُظهر اختبار COVID سلبيًا، لضمان عدم حدوث أي اضطراب في قدرة الجمهور على الحصول على الطعام والسلع الأخرى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بريطانيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 9 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

منذ ثلث ساعة

التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا أمام مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 16 ساعة

أنشيلوتي يعلق على قدوم ألابا لريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمن البريطاني يسحل رجلا وزوجته أمام سوبر ماركت (صور)

هيئة الصناعة: بريطانيا تواجه نقص الغذاء في سيناريو خروجها من الاتحاد الأوروبي

وزير بريطاني يرفض "القلق" بسبب تقرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تراجع وتيرة هبوط مبيعات التجزئة البريطانية خلال سبتمبر الجاري

رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا حول فيروس كورونا

بريطانيا تناشد المستهلكين بالتوقف عن الشراء العشوائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان