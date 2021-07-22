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بعد تحقيق العاشرة.. موسيماني يرفع طلبا لإدارة الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي، من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، سرعة تنفيذ طلباته، بعدما حقق المطلوب خلال الفترة الماضية وهو البطولة الإفريقية العاشرة.

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء عن أن لجنة التخطيط كانت قد وعدت موسيماني، بجلب الصفقات التي طلبها في أربعة مراكز لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد؛ حتى يتسنى له الحفاظ على مستوى الأحمر، علاوة على تحقيق البطولات التي يخوض منافساتها.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني تحدث مع لجنة التخطيط، ويطالبهم بتحقيق الوعد الذي حصل عليه منهم، بعدما نفذ المطلوب منه.

وأكد المصدر أن موسيماني طلب تدعيمات في مراكز "المهاجم، وصانع الألعاب، والظهير والجناح الأيمن".

يذكر أن الأهلي انتهى من التعاقد مع كريم فؤاد الجناح الأيمن لفريق نجوم المستقبل ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

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