إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

أصيب اللاعب مينجويزا مدافع برشلونة خلال مواجهة المنتخب الأولمبي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأصيب منجويزا بعدما شعر باجهاد فى العضلة الخلفية بعد صراع سرعة مع طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ليغادر الملعب مصابًا، وسيدخل اللاعب فاييخو لاعب ريال مدريد.

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

خط الوسط: داني سيبايوس، ميرينو، بيدري.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال