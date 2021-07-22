Advertisements

في ثالث أيام عيد الأضحى.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبًا لوجود أي كثافات مرورية أو وقوع أي حوادث سير.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وسادت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أنشيلوتي يعلق على قدوم ألابا لريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا أمام مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 37 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان