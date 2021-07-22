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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الإسماعيلية ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت " الفجر" أسعار الخضروات والفاكهة في اسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثالث ايام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيهين إلى ثلاثة، وسجل كيلو البصل من ثلاثة جنيهات إلى 4 حسب الحجم والنوع، بينما سجل كيلو الكوسة من جنيهان إلى 5 جنيهات حسب جودة المنتج، وسجل كيلو الخيار 5 جنيهات، وسجل الباذنجان 3 جنيه للكيلو، وسجلت الملوخية الخضراء 5 جنيهات للكيلو، وسجل الفلفل الأخضر 5 جنيهات للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاع ملحوظ، حيث سجل كيلو المانجو السكرى 25 جنيها، وكيلو العويس 40 جنيها، وكليو المشمش 20 جنيها، وكيلو الموز 15 جنيها، فيما سجل سعر كيلو العنب الأحمر 15 جنيها، وكيلو العنب الأخضر 10 جنيهات، وكيلو التفاح المصري 15 جنيها.

وقال جمعة الفل، رئيس الجمعية العامة لتجار التجزئة في محافظة الإسماعيلية، إن معظم أسواق المحافظة تشهد استقرارا في أسعار الخضروات، وارتفاعا في أسعار الفاكهة، وذلك بسبب زيادة منتجات الخضروات المعروضة وقلة الشراء، وزيادة إقبال المواطنين على شراء الفاكهة.

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