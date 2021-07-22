30 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وإسبانيا

يسيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وإسبانيا، بعد مرور 30 دقيقة من انطلاق المواجهة.

ويقدم منتخب مصر مستوى جيد حتى الآن، في ظل الإمكانيات الكبيرة لنجوم منتخب إسبانيا، والذي يمتلك بين صفوفه 8 لاعبين من المنتخب الأول.

وتقام حاليا مباراة مصر وإسبانيا، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة، بجانب كل من الأرجنتين وأستراليا.