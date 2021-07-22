انكسار موجة الحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا تدريجيا، وهذا الانحفاض مستمر على مدار الأيام المقبلة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة، بينما ستتراوح درجات الحرارة الأيام المقبلة ما بين 34 و35 درجة مئوية في الظل.



