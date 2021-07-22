Advertisements

انكسار موجة الحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الطقس (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا تدريجيا، وهذا الانحفاض مستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة، بينما ستتراوح درجات الحرارة الأيام المقبلة ما بين 34 و35 درجة مئوية في الظل.

وأوضحت أن درجة الحرارة ترتفع تحت أشعة الشمس ومع ارتفاع الرطوبة لتصل بمعدل 3 درجات، منوهة بأن الطقس مستقر تماما ويسمح بالتنزه والسفر، محذرة من التعرض بصورة مباشرة لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا أمام مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تحقيق العاشرة.. موسيماني يرفع طلبا لإدارة الأهلي

منذ نصف ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

أنشيلوتي يعلق على قدوم ألابا لريال مدريد

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان