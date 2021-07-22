Advertisements
انكسار موجة الحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الطقس (فيديو)
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:08 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا تدريجيا، وهذا الانحفاض مستمر على مدار الأيام المقبلة.
وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة، بينما ستتراوح درجات الحرارة الأيام المقبلة ما بين 34 و35 درجة مئوية في الظل.
وأوضحت أن درجة الحرارة ترتفع تحت أشعة الشمس ومع ارتفاع الرطوبة لتصل بمعدل 3 درجات، منوهة بأن الطقس مستقر تماما ويسمح بالتنزه والسفر، محذرة من التعرض بصورة مباشرة لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
Advertisements