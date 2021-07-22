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صراع بين كبار أوروبا على نجم المنتخب الإيطالي

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يحظى دومينيكو بيراردي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو، باهتمام عدد من الأندية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك صراع بين أندية تشيلسي وبوروسيا دورتموند ووست هام، للحصول على خدمات دومينيكو بيراردي، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وظهر بيراردي صاحب الـ27 عامًا، بشكل مميز مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وكان سببًا مهمًا في تتويج الأزوري باللقب.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن تشيلسي ودورتموند، يبحثان إمكانية التعاقد مع بيراردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى وست هام وميلان ولاتسيو وفيورنتينا.

جدير بالذكر أن بيراردي، سجل 17 هدفًا وصنع 8 أهداف آخرين، في 30 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي مع ساسولو الموسم الماضي.

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