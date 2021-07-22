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مصرع عجوز إثر سقوطه من الطابق التاسع بالهرم

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى عجوز مصرعه إثر سقوطه من شرفة مسكنه بمنطقة الهرم غرب المحافظة، صباح اليوم الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بشرطة النجدة إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة عجوز، إثر سقوطه من علو.

وأشارت المعاينة الأولية إلى سقوطه من الطابق التاسع بالعقار سكنه، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها كاملة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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