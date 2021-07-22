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تامر حسني يشارك جمهوره صور من حفل "مدينه العلمين الجديده"

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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شارك الفنان " تامر حسني " جمهوره صور من أولي حفلاته الصيفيه والتي أقامت في مدينه العلمين الجديده وذلك من خلال صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " .



والجدير بالذكر إن أخر أعمال الفنان تامر حسني أغنيه " صعبه " و الذي حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وماستر علي فتح الله ، توزيع عبد الرحمه شوقي .



ويعرض للفنان تامر حسني حاليا فيلم سنيمائي " مش أنا " وهو من بطوله تامر حسني ، حلا شيحه ، حجاج عبد العظيم ، ماجد الكدواني ، سوسن بدر ، محمد عبد الرحمن . ومن إخراج ساره وفيق، تأليف تامر حسني .

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