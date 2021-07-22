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تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار

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اليوم الوطني الملك سلمان الرئيس السيسي

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