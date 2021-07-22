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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول لمباراة مصر وإسبانيا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو

 

ويقدم منتخب مصر مستوى جيد حتى الآن، في ظل الإمكانيات الكبيرة لنجوم منتخب إسبانيا، والذي يمتلك بين صفوفه 8 لاعبين من المنتخب الأول.

 

وتقام مباراة مصر وإسبانيا، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

وشهد الشوط الأول إصابة نجمي منتخب إسبانيا مينجويزا وسيبايوس.

 

ويتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة، بجانب كل من الأرجنتين وأستراليا.

 

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