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ملخص مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نقدم ملخص لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الإسباني، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.


وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال  - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.


الشوط الأول

الدقيقة 5: جس نبض بين الفريقين وتناقل للكرات في منتصف الملعب.


الدقيقة 10: مرواغة رائعة من طاهر محمد طاهر لداني أولمو نجم وسط منتخب إسبانيا.


ربع ساعة لعب والنتيجة تعادل سلبي بين مصر وإسبانيا.


الدقيقة 20: إصابة مينجويزا مدافع منتخب إسبانيا وخروجه مصابا.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد وإسبانيا تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 43: إصابة قائد منتخب إسبانيا سيبايوس وخروجه مصابا.


الشوط الثاني

الدقيقة 50: هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا يتصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 55: حجازي يمنع هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا.

60 دقيقة: ساعة كاملة لعب والتعادل السلبي مسيطر على مباراة مصر وإسبانيا.

الدقيقة 70: منتخب مصر يسيطر على المباراة نسبيا ويستعيد توازنه.

الدقيقة75: التعادل السلبي لايزال قائما.


ومرت أخر ربع ساعة دون خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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