ملخص مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020







وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.









الشوط الأول





الدقيقة 5: جس نبض بين الفريقين وتناقل للكرات في منتصف الملعب.









الدقيقة 10: مرواغة رائعة من طاهر محمد طاهر لداني أولمو نجم وسط منتخب إسبانيا.









ربع ساعة لعب والنتيجة تعادل سلبي بين مصر وإسبانيا.









الدقيقة 20: إصابة مينجويزا مدافع منتخب إسبانيا وخروجه مصابا.





الدقيقة 30: تسديدة قوية من سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد وإسبانيا تصطدم بالعارضة.





الدقيقة 43: إصابة قائد منتخب إسبانيا سيبايوس وخروجه مصابا.









الشوط الثاني





الدقيقة 50: هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا يتصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.





الدقيقة 55: حجازي يمنع هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا.





60 دقيقة: ساعة كاملة لعب والتعادل السلبي مسيطر على مباراة مصر وإسبانيا.





الدقيقة 70: منتخب مصر يسيطر على المباراة نسبيا ويستعيد توازنه.





الدقيقة75: التعادل السلبي لايزال قائما.









ومرت أخر ربع ساعة دون خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.





نقدم ملخص لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الإسباني، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.