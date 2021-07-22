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ملخص مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:25 ص
الفجر الرياضي
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نقدم ملخص لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الإسباني، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح
خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.
الشوط الأول
الدقيقة 5: جس نبض بين الفريقين وتناقل للكرات في منتصف الملعب.
الدقيقة 10: مرواغة رائعة من طاهر محمد طاهر لداني أولمو نجم وسط منتخب إسبانيا.
ربع ساعة لعب والنتيجة تعادل سلبي بين مصر وإسبانيا.
الدقيقة 20: إصابة مينجويزا مدافع منتخب إسبانيا وخروجه مصابا.
الدقيقة 30: تسديدة قوية من سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد وإسبانيا تصطدم بالعارضة.
الدقيقة 43: إصابة قائد منتخب إسبانيا سيبايوس وخروجه مصابا.
الشوط الثاني
الدقيقة 50: هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا يتصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.
الدقيقة 55: حجازي يمنع هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا.
60 دقيقة: ساعة كاملة لعب والتعادل السلبي مسيطر على مباراة مصر وإسبانيا.
الدقيقة 70: منتخب مصر يسيطر على المباراة نسبيا ويستعيد توازنه.
الدقيقة75: التعادل السلبي لايزال قائما.
ومرت أخر ربع ساعة دون خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
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