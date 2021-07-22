مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا بث مباشر في أولمبياد طوكيو

سيلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع المنتخب الأسباني في قمة نارية وكبيرة، ينتظرها كل عشاق كرة القدم المصرية، والعرب، وكذلك الأفارقة، فالمنتخب المصري له أسمه، وسيلتقي مع واحد من أعرق المنتخبات الأوروبية وقد رأينا قوته في يورو 2020 الماضي، سيمكننا مشاهدة مباراة منتخب مصر وإسبانيا بث مباشر يلا كورة الآن، إذا تعطل البث المباشر لمباراة مصر الأولمبي يمكنكم الضغط علي تحديث.









مشاهدة مباراة مصر واسبانيا مباشر

نقدم لكم بث مباشر اسبانيا ومصر اليوم في اولمبياد طوكيو 2021، نرفق لكم تفاصيل لقاء اليوم، حيث يلتقي أثنين من العمالقة وذلك ليكون موعد الماتش مساء يوم الخميس 22 من يوليو 2021، والذي سينطلق في تمام الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، كما سينطلق في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وسيكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وسيكون في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً بتوقيت السعودية، وسيكون اللقاء بتمام الحادية عشرة ونصف صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سيكون بتمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً بتوقيت العراق وسوريا والأردن وفلسطين.













يلتقي المنتخب المصري مع عمالقة كرة القدم في العالم، وذلك كما جاء بالمواعيد الرسمية في جدول مباريات منتخب مصر في اولمبياد طوكيو كالآتي:





مصر ضد إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر ضد الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

هذا الجدول ملئ بالمفاجئات، وسنتابع كيف سيتمكن المنتخب الفرعوني من الصمود أمام هؤلاء العمالقة.









egypt vs spain live، سيمكننا مشاهدة مباراة مصر بث مباشر الآن، حيث يترقب هذه المباراة ملايين حول العالم، وخصوصاً أمام خصم كالمنتخب الأسباني وفي قوته، وسنتعرف هل سيتمكن المنتخب المصري من إثبات ذاته قبل لقاء الأرجنتين أم سيتعثر.



