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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مصر واسبانيا يوتيوب HD egypt بث مباشر

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
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 مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في أولمبياد طوكيو 2021، بشغف كبير يترقب عشاق كرة القدم حول العالم اللقاء الكبير الذي يجمع بين منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا على ملعب قبة سابورو باليابان Egypt vs Spain live ، وتقرر أن يرتدي منتخب مصر مباشرة الزي الأحمر والأسود أمام إسبانيا بالطاقم الأبيض بالكامل، كما أوقعت قرعة الأولمبياد الفراعنة ضمن المجموعة الثالثة النارية والتي تضم أيضاً الأرجنتين وأستراليا، رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي بث مباشر تعليق  رؤوف خليف عبر قناة بين سبورت المفتوحة.

نقل حي بث مباشر مصر وإسبانيا اليوم الخميس، وقام شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي بوضع آخر الرتوش خلال المران للوقوف على خطة اللعب المناسبة أمام الماتادور الإسباني، حيث شدد غريب على لاعبيه ببذل قصارى جهدهم لمنع المنافس من السيطرة على الكرة لفترات طويلة على المستطيل الأخضر، خاصةً وأن أسلوب الخصم يعتمد بشكل كبير على الاستحواذ.

تبدأ مباراة مصر واسبانيا مباشر في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح الخميس بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف بتوقيت السعودية، وتُذاع بشكل حصري من خلال تردد قناة bain sport hd وبجودة SD أيضاً كما أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق أولمبياد طوكيو.


ووصل منتخب مصر الأولمبي إلى طوكيو منذ عدة أيام بعد رحلة طويلة أستغرقت 12 ساعة على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية بداية من مواجهة إسبانيا ومن ثم الأرجنتين وأخيراً استراليا بالمجموعة.

وأستعان شوقي غريب بثلاث لاعبين فوق السن المحدد حسبما تنص عليه اللوائح الدولية، حيث استفاد من ذلك بترميم حراسة المرمى بالحارس المتألق محمد الشناوي، وخط الدفاع بضم أحمد حجازي ومحمود الونش.

وتعقد الجماهير المصرية آمالها في المنتخب الأولمبي لإسعادها عبر الأداء والنتائج الرائعة أمام  المنتخبات العالمية، على الرغم من غياب مصطفى محمد بسبب فريقه التركي، إلا أن المنتخب لديه خيارات هجومية مميزة قد تساعده على خوض التحديات الصعبة.

التشكيلة الرسمية لمصر أمام اسبانيا جاءت كالآتي، محمد الشناوي، كريم فؤاد، محمد عبد السلام، أحمد حجازي، ناصر ماهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، كريم عراقي، أحمد ياسر، إمام عاشور، محمود حمدي، أحمد فتوح.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد صبحي، وعمار حمدي، وكريم فؤاد، وصلاح محسن، وناصر منسي، وأحمد رمضان بيكهام، وإبراهيم عادل.

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