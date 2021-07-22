Advertisements

الصين ترفض دعم الولايات المتحدة لأستراليا في النزاعات التجارية

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements

قالت الصين، اليوم الخميس، إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها بدلًا من الإدلاء بتصريحات لا أساس لها، بعد أن دعمت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أستراليا في النزاعات التجارية مع الصين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية بأن التعليقات الأمريكية خاطئة، وأن التوترات في العلاقات بين الصين وأستراليا ناتجة عن تدخل أستراليا في الشؤون الداخلية الصينية.

وقالت تاي لنظيرتها الأسترالية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب" التوترات التجارية بين أستراليا والصين وستدعم كانبيرا في معالجة الممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين.

وفي وقت سابق، قال فرع وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على المسؤولين الصينيين واستشاراتها التجارية المحدثة بشأن المدينة هي أعمال "فظة " و"غير معقولة اطلاقا" ولها "نية خسيسة".

فقد فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب حملة بكين القمعية للديمقراطية في هونج كونج، وهي أحدث جهود واشنطن لمحاسبة الصين على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة. وأصدرت إدارة بايدن أيضًا تحذيرًا يوم الجمعة لتحذير الشركات الأمريكية من المخاطر التي تتعرض لها عملياتها وأنشطتها في هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانونًا جديدًا للأمن القومي هناك العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الصين استراليا

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 10 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تحقيق العاشرة.. موسيماني يرفع طلبا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ 36 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ ثلث ساعة

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ يوم

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبير: ما يجري في هونج كونج جزء من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

4 دول تنتقد الصين بشأن قانون هونج كونج

البيت الأبيض يعلق دخول باحثين وطلاب صينيين إلى أمريكا

الصين تحذر واشنطن من أنها سترد على تحركاتها في هونج كونج

الصين: الفصل التعسفي من قبل الولايات المتحدة ليس واقعيا أو حكيما

الصين تستعد لفرض قيود على التأشيرة للأمريكيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

08:15 ص

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

10:15 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان