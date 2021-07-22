الصين ترفض دعم الولايات المتحدة لأستراليا في النزاعات التجارية



قالت الصين، اليوم الخميس، إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها بدلًا من الإدلاء بتصريحات لا أساس لها، بعد أن دعمت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أستراليا في النزاعات التجارية مع الصين.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية بأن التعليقات الأمريكية خاطئة، وأن التوترات في العلاقات بين الصين وأستراليا ناتجة عن تدخل أستراليا في الشؤون الداخلية الصينية.



وقالت تاي لنظيرتها الأسترالية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب" التوترات التجارية بين أستراليا والصين وستدعم كانبيرا في معالجة الممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين.



وفي وقت سابق، قال فرع وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على المسؤولين الصينيين واستشاراتها التجارية المحدثة بشأن المدينة هي أعمال "فظة " و"غير معقولة اطلاقا" ولها "نية خسيسة".



فقد فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب حملة بكين القمعية للديمقراطية في هونج كونج، وهي أحدث جهود واشنطن لمحاسبة الصين على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة. وأصدرت إدارة بايدن أيضًا تحذيرًا يوم الجمعة لتحذير الشركات الأمريكية من المخاطر التي تتعرض لها عملياتها وأنشطتها في هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانونًا جديدًا للأمن القومي هناك العام الماضي.



