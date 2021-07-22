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كريم محمود عبد العزيز يروي الصعوبات التي واجهت والده: "باع جرائد في النمسا"

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:34 ص
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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كريم محمود عبد العزيز يروي الصعوبات التي واجهت والده: "باع جرائد في النمسا"

قال الفنان إياد نصار، إن باتمان كان من الشخصيات الخارقة المقربة إليه في سن معينة؛ لأنه شخص عادي لا يمتلك قوة خارقة، موضحًا أن باتمان استثمر قدراته العائلية والمادية.

إياد نصار: «أبويا كان عصامي ونفسي أكون زيه»| فيديو | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن والده هو البطل الخارق في حياته الواقعية، مشيرًا إلى أنه رجل عصامي وبنى نفسه وحياته معتمدًا على ذاته.

من جانبه، أشار الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إلى أنه لم يعجب بالأبطال الخارقين في الأفلام أو الروايات، قائلًا إن تلك الأفلام لم تستهويه ولم تمثل متعة بالنسبة له.

فيديو.. كريم محمود عبدالعزيز: &quot;والدي باع جرائد ونام على الرصيف&quot;

وذكر أن والده هو البطل الخارق والمثل الأعلى في حياته، لافتًا إلى أنه تعرض لمتاعب عديدة وتعرض لإحباطات مستمرة تسببت في سفره إلى النمسا وعمله في بيع الجرائد.

وروى أن أحد المخرجين قال له إنه لا علاقة له بالتمثيل عندما سأله عن رأيه بمسرحية قدمها في الجامعة، متابعًا: "قال له أنت تسافر برا تشوف شغلانة، وسافر النمسا وباع جرائد ونام على الرصيف وتعب، وهو بالنسبة لي أكبر من السوبر هيرو".

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كريم محمود عبد العزيز اياد نصار

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