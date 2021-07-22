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كوريا الجنوبية: أمريكا تأمل في رد الشمال على عروض المحادثات

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، الخميس، نقلًا عن نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة تأمل أن ترد كوريا الشمالية على عرضها بإعادة فتح المحادثات بشأن نزع السلاح النووي.

والتقت شيرمان، وهي دبلوماسية مخضرمة تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع كوريا الشمالية، بالرئيس مون جاي إن بعد وصولها إلى سيول في وقت متأخر يوم الأربعاء من طوكيو في محطتها الثانية في جولة في آسيا. ورفضت كوريا الشمالية مقترحات من الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن لإجراء محادثات، مما أثار شكوكًا جديدة بشأن احتمالات الضغط عليها للتخلي عن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ.

ونقل مكتب مون عن شيرمان قوله للرئيس الكوري الجنوبي الذي كان يحاول أيضا تشجيع المفاوضات "نأمل أن تستجيب كوريا الشمالية لعروضنا بإجراء محادثات في مرحلة مبكرة". وأضاف المكتب أن شيرمان قالت إنها ستناقش القضية مع الصين عندما تزورها ابتداء من يوم الأحد.

طلب مون من شيرمان محاولة إعادة التواصل مع كوريا الشمالية، مشددًا على أهداف الحلفاء المشتركة المتمثلة في نزع السلاح النووي الكامل والسلام في شبه الجزيرة الكورية، والتي تم التأكيد عليها مجددًا في محادثات مع بايدن في مايو. وقال مكتب مون إن شيرمان دعا إلى مزيد من التعاون في قضايا أخرى بما في ذلك تغير المناخ.

ومن المقرر أن يجري شيرمان محادثات ثنائية مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج كون يوم الجمعة قبل مغادرته إلى منغوليا.

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