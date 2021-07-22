Advertisements

60 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يسيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وإسبانيا، بعد مرور 60 دقيقة لعب في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو


ونجح منتخب مصر في غلق كل مفاتيح خطورة منتخب إسبانيا حتى الآن.

 

وتقام مباراة مصر وإسبانيا، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

وشهد الشوط الأول إصابة نجمي منتخب إسبانيا مينجويزا وسيبايوس.

 

ويتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة، بجانب كل من الأرجنتين وأستراليا.

أخبار تهمك

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ 35 دقيقة

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ 19 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ يوم

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تحقيق العاشرة.. موسيماني يرفع طلبا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

08:15 ص

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

10:15 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان