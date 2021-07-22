Advertisements
60 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:48 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
يسيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وإسبانيا، بعد مرور 60 دقيقة لعب في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو
وتقام
مباراة مصر وإسبانيا، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب
الأولمبية طوكيو 2020.
وشهد
الشوط الأول إصابة نجمي منتخب إسبانيا مينجويزا وسيبايوس.
ويتواجد
منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة، بجانب كل من الأرجنتين وأستراليا.
Advertisements