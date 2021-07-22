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هل يمكن محلول الخل والملح يقضي على كورونا؟.. أستاذ فيروسات يجيب (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، محذرا من التخلي عن الإجراءات الاحترازية حتى لا تزداد أعداد الإصابات، خاصة وأن هناك فئات تصاب ولا تظهر عليها أعراض وينقلوا العدوى لغيرهم.

وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يجب التأكد قبل زيارة أحد خاصة مع التجمعات خلال عيد الأضحى أن الذين سنقوم بزيارتهم أصحاء ولا يعانون من أي أعراض مرضية، مشددا على ضرورة أن من يشعر بأي أعراض أن يقوم بعزل نفسه.

وعن استخدام محلول مكون من مياه وخل وملح للاستنشاق للقضاء على فيروس كورونا، عقب، "مفيش حاجة كده"، موضحا أنه يمكن استخدام محلول ملحي للمضمضة والاستنشاق للقضاء على الأتربة في الأنف.

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