منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

وجه المنتخب المصري الأولمبي ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد خلال مواجهة نظيره الإسباني في الجولة الأولة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

وجاءت الضربة الأولى عندما تسبب طاهر محمد طاهر جناح الأهلي والمنتخب في إصابة مدافع برشلونة أوسكار مينجويزا في الدقيقة 15 بالشوط الأول.

وغادر مينجويزا ملعب اللقاء بسبب الإصابة وشارك بديلا له داني فابيخو بعدما فشل الفريق الطبي في إسعافه داخل الملعب.

ثم عاد طاهر ليتسبب في إصابة لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس مع نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي بالمرفق في صدر اللاعب حصل على آثره على البطاقة الصفراء.



