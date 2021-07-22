تعرف علي دور محمد علي رزق في مسلسل "حرير المخملي"





يجسد الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث المسلسل " حرير المخملي " مهندس ديكور ويدور أحداث المسلسل خلال مراحل زمنيه مختلفه ويتناول قضيه العلاقات الأسريه بداء من الجد الذي يجسده الفنان مصطفي فهمي .

















مسلسل " حرير المخملي " من بطوله داليا مصطفي ، مصطفي فهمي ، مها أبو عوف ، أحمد وفيق ، طارق صبري ، ولاء الشريف ، وتأليف احمد أبو زيد توفيق .













والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " إسعاف يونس " وهو من بطوله محمد أنور ، محمد علي رزق ، أحمد محارب ، ساره سلامه ، ومن إخراج معتز التوني ، و تأليف مصطفي عمر .