Advertisements

تعرف علي دور محمد علي رزق في مسلسل "حرير المخملي"

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يجسد الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث المسلسل " حرير المخملي " مهندس ديكور ويدور أحداث المسلسل خلال مراحل زمنيه مختلفه ويتناول قضيه العلاقات الأسريه بداء من الجد الذي يجسده الفنان مصطفي فهمي .




مسلسل " حرير المخملي " من بطوله داليا مصطفي ، مصطفي فهمي ، مها أبو عوف ، أحمد وفيق ، طارق صبري ، ولاء الشريف ، وتأليف احمد أبو زيد توفيق . 



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " إسعاف يونس " وهو من بطوله محمد أنور ، محمد علي رزق ، أحمد محارب ، ساره سلامه ، ومن إخراج معتز التوني ، و تأليف مصطفي عمر .

أخبار تهمك

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تحقيق العاشرة.. موسيماني يرفع طلبا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ 34 دقيقة

منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يفاجئ معلول بمركز جديد في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 10 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ يوم

إصابة نجم برشلونة أمام مصر فى أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

08:15 ص

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

10:15 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان