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تعرف علي دور محمد علي رزق في مسلسل "حرير المخملي"
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:56 ص
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يجسد الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث المسلسل " حرير المخملي " مهندس ديكور ويدور أحداث المسلسل خلال مراحل زمنيه مختلفه ويتناول قضيه العلاقات الأسريه بداء من الجد الذي يجسده الفنان مصطفي فهمي .
مسلسل " حرير المخملي " من بطوله داليا مصطفي ، مصطفي فهمي ، مها أبو عوف ، أحمد وفيق ، طارق صبري ، ولاء الشريف ، وتأليف احمد أبو زيد توفيق .
والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " إسعاف يونس " وهو من بطوله محمد أنور ، محمد علي رزق ، أحمد محارب ، ساره سلامه ، ومن إخراج معتز التوني ، و تأليف مصطفي عمر .
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