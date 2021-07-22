رئيس مدغشقر يتعرض لمحاولة اغتيال

نجا رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، من محاولة اغتيال، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مكتب الادعاء العام في البلاد.





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، أن العديد من الأجانب والمقيمين في مدغشقر، بينهم فرنسيان، اعتقلوا لصلتهم بمحاولة الاغتيال الفاشلة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبحسب المصدر الدبلوماسي لوكالة الأنباء، كان من بين المحتجزين في إطار التحقيق مواطنان فرنسيان.





وذكرت إذاعة RFI أن الأجانب المحتجزين هم بول رافانوارانا، وهو مواطن فرنسي من ملغاشي، وفيليب فرانسوا، وهو مواطنفرنسي أيضًا.





وبحسب المصدر المجهول للصحيفة، فقد اعتقل رافانهارانا في منزله مساء الثلاثاء، بينما احتجز فرانسوا في مطار إيفاتو بينما كان على وشك المغادرة إلى فرنسا.



