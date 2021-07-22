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"مشابهًا لمشهد بموسى".. كريم محمود عبد العزيز يحكي موقف مؤثر له مع والده الراحل

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:58 ص
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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"مشابهًا لمشهد بموسى".. كريم محمود عبد العزيز يحكي موقف مؤثر له مع والده الراحل

روى الفنان كريم محمود عبد العزيز موقفًا مؤثرًا حدث له بعد وفاة والده الفنان، وجد مثله عند قراءته مشاهد دوره في فيلم موسى.

كريم محمود عبدالعزيز: «ناقد محبط قال لي أنت مش زي والدك فاقعد في البيت» - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وقال كريم، خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "CBC"، اليوم الأربعاء: "بعد وفاة والدي بحوالي سنة، كنت نايم والمفروض أصحى لأن عندي تصوير، لقيت أبويا بيصيحني وبيقولي صباح الفل قوم خد دوش يالا كدة وروح التصوير بتاعك فريش.. وبعدين قال حاجة ضحكتني فلفيت وشي ورجعت ملقتوش، ساعتها أدركت إني صاحي ومعرفش ده إيه".


وأضاف كريم: "لما المخرج بيتر ميمي بعتلي الفيلم، وأنا بقرأ لقيت مشهد مشابه للموقف وهو هو تقريبًا، فحصلي حالة وأنا بقرأ، عياط خفيف، لكن في التصوير حسيت إني في الموقف واللحظة دي فعلًا".

وعن شخصيته في الفيلم قالي كريم: "ذاكرت الشخصية كويسة وهي كانت شخصية مُدمرة، وأنا قابلت في حياتي ناس قريبة من التركيبة دي".

النبأ: كريم محمود عبد العزيز ينعى والده على &quot;فيسبوك&quot;

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.


العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.


"مشابهًا لمشهد بموسى".. كريم محمود عبد العزيز يحكي موقف مؤثر له مع والده الراحل


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