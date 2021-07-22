شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"









ويلتقي منتخب مصر حاليا ضد نظيره الإسباني، في أولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.









وتصدى الشناوي ببراعة لكرة أسينسيو القوية من ركلة حرة في الدقيقة 30 من عمر المباراة.





ويتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو 2020.

تصدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، لفرصة خطيرة من ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، خلال مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الإسباني.