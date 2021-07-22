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موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2021-2022

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
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تنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي 2021 – 2022، في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل، بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب البطولة في الموسم الماضي.

فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره فريق نوريتش سيتي في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 14 أغسطس، بينما يصطدم فريق تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرًا.

ويصطدم فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ستقام المباراة يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وتنطلق مباراة ليفربول مع نظيره تشيلسي في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الأنفيلد" معقل الريدز، يوم السبت الموافق 28 أغسطس، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

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