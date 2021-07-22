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عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءًا من السبت وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.

كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلًا عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتشمل تلك الجرائم أيضًا جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء جرائم الحكومة الجريدة الرسمية

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