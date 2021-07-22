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قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

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