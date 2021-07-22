ملحمة كروية.. منتخب مصر يتعادل سلبيا مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

نجح متخب مصر في خطف نقطة ثمينة، من نظيره الإسباني بطل أوروبا تحت 23 سنة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر وإسبانيا، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

منتخب مصر قدم مستوى أكثر من رائع، أمام بطل أوروبا، والذي يمتلك كوكبة من النجوم، تصل قيمتهم السوقية إلى 400 مليون يورو.

وشهد الشوط الأول إصابة نجمي منتخب إسبانيا مينجويزا وسيبايوس في الدقيقتين 20 و43.

ويتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المجموعة الثالثة، بجانب كل من الأرجنتين وأستراليا.

ومن المنتظر ان يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني، يوم الأحد القادم 25 يوليو، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.