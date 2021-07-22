القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2720 شابًا، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 44 ألفًا و628 جنيهًا، لـ 23 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 23 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال لـ 3307 عاملًا بإجمالي مليون و653 ألفًا و500 جنيه.





كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1449 منشأة، وأسفر عن تحرير 84 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة فى مجال عمل الطفل.



