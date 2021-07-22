رئيس "سوق العبور" يوجه نصيحة لراغبي تخزين المانجو (فيديو)

قال اللواء محمد حسني شرف، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، إن أسعار الخضروات والفواكه مستقرة، وتشهد استقرارا، وفي متناول المواطنين، موضحا أن سوق العبور مفتوحا على مدار الـ 24 ساعة ولا يغلق في الإجازات.





وأكد "شرف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المانجو متوفرة في السوق، معلقا: "اللي عايز يخزن مانجا يبدأ يخزنها من 15 أغسطس"، حيث ستتوفر كميات كبيرة من المانجو في الأسواق وأسعارها ستنخفض.



