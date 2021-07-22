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القوى العاملة تتابع صرف معاش ورثة مصرى توفى أثناء العمل بإيطاليا

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "و.م.ح" من المقيمين بمحافظة أسيوط، لمساعدته في الحصول على معاش والده الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي 14 ديسمبر 2019، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، فى بيان: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى كان منتظم في سداد الأقساط التأمينية، وبالتالي تستحق ورثته المعاش.

وقد قام المكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع قنصل عام جمهورية مصر العربية بميلانو إيطاليا بالتواصل مع ورثة المتوفى، وتم إرشادهم إلى الأوراق المطلوبة لمساعدتهم في صرف المعاش المقرر قانونا.

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