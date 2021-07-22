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رئاسة شؤون الحرمين: الاستعداد لبدء تفويج الحجاج لأداء طواف الوداع

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أسامة بن منصور الحجيلي، اليوم الخميس، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مشيرا إلى الاستعداد لبدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الوداع.

وقال الحجيلي، في بيان صادر اليوم عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

ولفت الحجيلي، إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة، نقطة تجمع كدي، نقطة تجمع أجياد).

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة لإنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ؛ وتسخيرها كافة الإمكانات البشرية والتقنية وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وتشرف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً في الإدارة العامة للحشود والتفويج على عملية التفويج، والتي تحرص على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

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الكلمات المفتاحية

طواف الوداع شؤون الحرمين

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