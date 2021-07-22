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إنترفاكس: اكتشاف متغير فيروس جاما التاجي في روسيا

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المطور الذي يدعم لقاح ايبي فاك كورونا EpiVacCorona الروسي، قوله يوم الخميس، إنه تم اكتشاف نوع جاما من فيروس كورونا الجديد، الذي اكتشف لأول مرة في البرازيل، بكميات صغيرة في روسيا.

تواجه روسيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي ألقت السلطات باللوم فيه على متغير دلتا وبطء معدل التطعيمات. يوم الخميس، أبلغت روسيا عن 24471 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و796 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تم تطوير ايبي فاك كورونا، وهو ثاني لقاحات روسية مسجلة من بين أربعة، من قبل معهد فيكتور في سيبيريا. سبوتنيك في هو اللقاح الرائد في روسيا. ونقلت انترفاكس عن المعهد قوله إن "نسخة دلتا منتشرة على نطاق واسع في أراضي الاتحاد الروسي، مع اكتشاف حالات معزولة لمتغير جاما".

واضاف المعهد إن متغيرات دلتا وجاما صنفت على أنها "تسبب القلق" لأنها تنتشر بسهولة أكبر ويمكن أن تقلل من فعالية الأجسام المضادة.

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الكلمات المفتاحية

متغير جاما روسيا ايبي فاك كورونا

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