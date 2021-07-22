موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي2021-2022

يستعد فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي، لبدء مشواره في النسخة الجديدة من بطولة البريميرليج 2021 – 2022، حيث يلتقي مع فريق توتنهام في الجولة الأولى من منافسات البطولة يوم 15 أغسطس المقبل.





وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام في تمام الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت 15 أغسطس المقبل، على ملعب توتنهام.





فريق مانشستر سيتي تنتظره مواجهة نارية في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي حيث يصطدم بفريق أرسنال يوم 28 أغسطس المقبل، على استاد الاتحاد معقل السيتي.





وتقام مباراة مانشستر سيتي مع أرسنال في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في الثامن والعشرين من أغسطس المقبل، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.



