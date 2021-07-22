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الأولمبية تشيد بالمنتخب بعد التعادل أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أن نتيجة تعادل المنتخب الأولمبي لكرة القدم سلبيا أمام نظيره الأسباني جيدة .

وقال المهندس هشام حطب ، منتخب إسبانيا الأولمبي أحد المنتخبات القوية في البطولة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين والتعادل نتيجة جيده خاصة أنها ضربة البداية وتمنح اللاعبين ثقة ومزيد من التحفيز في المباريات القادمة أمام الأرجنتين وأستراليا.

وأضاف المهندس هشام حطب ، أشكر اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم على ما قدمه الفريق أمام أسبانيا ونتطلع للمزيد في المباريات القادمة ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

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