تصريح هام من صندوق النقد بشأن الاقتصاد العالمي

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس (الأربعاء)، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 % خلال عام 2021، مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.





وقالت جورجيفا - خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي - إن التعافي الاقتصادي العالمي يعتمد على تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.





وحذرت من أن تتسبب وتيرة التلقيح ضد الفيروس التاجي الحالية في الفشل في القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022، حيث استمرت تقديرات الصندوق خلال الشهر الحالي على نفس وتيرتها السابقة خلال شهر أبريل عند 6%.



