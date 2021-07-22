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أول تعليق من شوقي غريب بعد تعادل مصر أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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علق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على التعادل الذي نجح منتخب الغراعنة في حصده أمام المنتخب الاسباني في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب انه سعيد للغاية بالتعادل مع منتخب كبير بحجم المنتخب الاسباني مشيدًا بما قدمه اللاعبون أمام بطل القارة الأوروبية والذي يتوفر على اكثير من اللاعبين المميزين.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة أكد أن زملاء رمضان صبحي قدموا مباراة جيدة للغاية في الوقت الذي سيتم فيه دراسة ما ظهر في المباراة من سلبيات لعلاجه في المواجهة القادمة".

يُذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسترالي.

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الكلمات المفتاحية

مصر في أولمبياد طوكيو إسبانيا

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