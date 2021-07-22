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مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، 71 رحلة جوية تنقل على متنها 6166 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، 71 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية و17 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6166 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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