السكة الحديد تكشف سبب تأخر حركة القطارات على خط «بنها - بور سعيد»

كشفت هيئة السكة الحديد عن سبب التأخيرات بالقطارات اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط «بنها - بور سعيد» 35 دقيقة.



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.



وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.