فيضانات تُطيح ببلدان وسدود حول العالم تنهار.. هل الدور قادم على سد النهضة؟





تعتبر أزمة سد النهضة من بين أبرز الأزمات التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، فبسبب التعنت الإثيوبي والملء الثاني للسد أصبح الأمر صعبا للغاية ودولتي المصب "مصر والسودان" على أهبة الاستعداد لأي شئ.

ولم تضع أديس أبابا في احتياطتها أي إمكانية أن تكون العوامل الطبيعية أحد الأسباب والتي تتسبب في انهيار السد كما توقع الخبراء جراء تراكم طمي النيل على هذا السد الذي يُقصر من عمره الافتراضي.





وبسبب العوامل الطبيعية كانت قد تعرضت العديد من البلدان للفيضانات والتي لم يكن من المتوقع أن تضربها وعلى رأسها ألمانيا وكذلك العديد من الدول ومن بينها الصين نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.





ألمانيا تتعرض للأسوأ في تاريخها

وكانت الفيضانات قد ضربت ألمانيا الأسبوع الماضي في حادثة هي الأسوأ على مدار تاريخها، فهذه الفيضانات التي أودت بحياة 170 شخصاً على الأقل في ألمانيا و200 في أوروبا.





ووفقا لما أوردته "دويتشة فيلة" الألمانية، كان قد قال اتحاد شركات التأمين الألمانية أن ما جاء من فيضانات إلى ألمانيا كانت هي الأسوأ واصفا إيها بـ "الكارثة" وكذلك فإن ما ينتج عن هذه الفيضانات سوف تكلف شركات التأمين 5 مليارات دولار تقريباً.





وفي سياق متصل، كان قد قال مدير الاتحاد يورغ أسموسين في بيان أنه قد توقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو، بالإضافة إلى وصفه بأن ما حدث في ألمانيا هو واحد من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث.





انهيار سد

وللمرة الأولى تضرب الأمطار الغزيرة الصين، والتي نتج عنها انهيار سد في مدينة تشنغتشو، حيث أعلن تلفزيون محلي صيني أن إنهيار هذا السد كان جراء الفيضانات في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.





وفي سياق متصل، كان قد رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنغتشو بالصين مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ وذلك من أجل استقبال كوارث الأرصاد الجوية والتي تأتي إلى المستوى الأول، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية.





وأوضح التلفزيون الصيني أنه بالفعل أيضا كانت قد غمرت المياة مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو بالكامل، فيما كانت المجهودات الكبيرة من قبل رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.





وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أنه كان قد تم إجلاء 100 ألف شخص، وكذلك شارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى اليوم.





انهيار سد النهضة في وقت قريب

وفي السياق ذاته، كانت قد خرجت العديد من التقارير والتي تفيد أنه بالرغم من التعنت الإثيوبي في بناء السد إلا أن عمره الافتراضي لن يتعدى الـ 50 عام وفي حال انهار سوف تحدث الكوارث في السودان وجنوب مصر.





وفي السياق ذاته، كان قد أوضح زكي البحيري وهو الخبير المصري في الموارد المائية أن انهيار السد سوف يكون بسبب تراكم طمي النيل على هذا السد، مؤكدا بأنه في حال انهيار سد النهضة سوف تحدث كارثة وذلك في حال تخزين وملء 74 مليار متر مكعب من الماء في خزانه.





وعبر مداخلة هاتفية له على قناة "mbc مصر" خلال برنامج "الحكاية" أوضح الخبير المائي أن السد من الناحية الخاصة بالسلامة الإنشائية يدعو للقلق وبشكل خاص لأن الإثيوبيين يريدون أن يقوموا بملئه بنسبة 300% ومن الناحية العملية فيجب أن يتم تقلص هذا الحد إلى الثلث.





حجة إثيوبيا الواهية

وكانت إثييوبيا ورئيس وزرائها آبي أحمد يتحججون بأن الغرض الأساسي من بناء سد النهضة الأثيوبي ما هو إلا من أجل أن يتم توليد الكهرباء لأديس أبابا، وتعتبر هذه الحجة واهية، حيث كشف الخبير المائي أن السدمن الصعب أن يولد 6 آلاف ميجاوات كهرباء وذلك جراء وجود مشكلة في التوربينات التي تم تقليصها من 16 إلى 12 تروبينا.





ووصف "البحيري" وجود سد النهضة بأنها عبارة عن كارثة موجهة إلى مصر والسودان، حيث شدد خلال تصريحاته على أنه لا يجب أن يكون بهذا الحجم مهما كانت الأوضاع.





50 عاما

وأكد الخبير المائي خلال المداخلة على أن العمر الافتراضي للسد الإثيوبي ما هو إلا 50 عاما، والذي يكون جراء تراكم الطمي أمامه بمعدل 300 ألف متر مكعب سنويًا.





ووجه الخبير المائي تحذيرا شديد اللهجة إلى أن السد الإثيوبي وإنهياره من الممكن أن يتسبب في دمار لمصر وكذلك تدمير سدود الروصيرص وسنار وموروني السودانية، أي أن الوضع سوف يكون كارثيا بكافة الأشكال.





وشدد على أن الهدف الأساس من هذا السد ليس توليد الكهرباء ولكن أغراض أخرى وأيادي خبيثة تلعب في الأم، نظرا لأن أديس أبابا تعي جيدا أن هذا السد مقام على منطقة زلزالية وهذه المنطقة معروفة لكافة الأشخاص دارسي الجيولوجيا وهي المنطقة التي تقع في الأخدود الإفريقي إلا أن السد تم إنشاؤه فوق فالق زلزالي، ولهذا الأمر فإن هذا السد معرض للانهيار.



