في ثالث أيام العيد.. إحباط ترويج 26 طن لحوم فاسدة على مستوى الجمهورية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات (26،81 طن) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسوق كالآتي:





- ضبط (9 طن " لحوم وكبدة مجمدة ") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.





- ضبط (3،4 طن "كبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.





- ضبط (2،55 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.





- ضبط (2،53 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.





- ضبط (1،9 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



