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خلال يوم.. تحرير 2548 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:04 م
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (2548) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (951) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (81) مخالفة السير بدون تراخيص، (25) مخالفة موقف عشوائي، (4) مخالفات لشروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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