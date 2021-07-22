إصابة 15 شخصا في حادث مروري بكفر الشيخ (أسماء)

تسبب حادث مروري، اليوم الخميس، على الطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ، في إصابة 15 شخصا، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخري ميكروباص.





وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع حادث علي الطريق الدولي أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 4 أطفال، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.





والمصابون هم: محمد الدسوقي 50 عاما، إلهام كمال 45 عاما، رحيم الدسوقي عامين، محمد خليل 4 أعوام، أميرة أحمد 8 أعوام، صفاء محمد 50 عاما، وفاء محمد 33 عاما، سيد مرسي 18 عاما، إلهام شطا 40 عاما، ولاء محمد 30 عاما، عبد الله أحمد 5 أعوام، خميس أحمد 55 عاما، علي إسماعيل 55 عاما، أحمد عطيان 11 عاما، وفاء المسيري 12 عاما.



